"Решили с сыном, что нам деньги не нужны". Женщина пожертвовала центристам 50 000 евро, полученные от бывшего мужа

Как сообщают источники, Юхасте подтвердила центристам, что пожертвованные деньги она получила от бывшего мужа, отца своего 15-летнего сына, который уж много лет не общается с семьей.

У сына Юхасте ее фамилия, с отцом они не общаются, и он не участвовал в воспитании ребенка. Как стало известно, бывший муж какое-то время назад перевел на банковский счет Юхасте 50 000 евро. Деньги он получил якобы с успешной бизнес-сделки за границей.

Женщина посовещалась с сыном, и они решили, что им эти деньги не нужны, мол и без них смогут справиться. Они рассматривали варианты того, что можно сделать с суммой и куда ее пожертвовать. В итоге пришли к выводу, что поддержат партию премьер-министра. По крайней мере так Юхасте объяснила свой поступок генеральном секретарю Центристской партии Михаилу Корбу.

Сама Юхасте и не могла предполагать, что ее пожертвование наделает столько шума и привлечет внимание к ее персоне. Один ее знакомый рассказал, что у женщины скромный характер, и она, скорее всего, не знала даже, что имена жертвователей — открытая информация.

Ранее Комиссия по надзору за финансированием партий направила материалы по данному пожертвованию в прокуратуру. У комиссии возникло подозрение, что жертвователь — подставное лицо.

Пресс-служба Центристской партии распространила тогда короткий комментарий Яны-Хелен Юхасте, которая утверждает, что переведенные Центристской партии деньги — это ее личные средства.

"Заверяю, что переведенная Центристской партии пожертвование — 50 000 евро — сделано из моих личных средств. Я хотела поддержать мировоззрение Центристской партии и подала заявление на вступление в Центристскую партию", — сообщила Юхасте. "Я — скромный человек и не хочу общественного внимания, но, безусловно, буду сотрудничать с правоохранительными органами".