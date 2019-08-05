Решено! Эстония не признает российские паспорта, выданные в упрощенном порядке в Донецкой и Луганской областях

Ранее Эстония решила не признавать российские паспорта, выданные в Крыму и Севастополе местным жителям после 18 марта 2014 года.

”Предоставление российского гражданства жителям Восточной Украины в упрошенном порядке — это дополнительная мера по подрыву независимости Украины и укрепления нестабильной ситуации с безопасностью на Востоке Украины. Это полностью противоречит Минским соглашениям”, — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

”Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение подобного рода попыток со стороны России”, — отметил он и выразил надежду на то, что и другие страны-участницы ЕС и международная общественность в целом примут такие же решения.

”Наша обязанность — продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины”, — добавил он.