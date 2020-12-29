Решения правительства душат спорт. Противники строгих ограничений бессильны

"Жаль, что ни у любительского спорта, ни у детского и молодежного спорта нет сильного, способного убедить политиков и научный совет защитника. Моей силы не хватило. Я даже отправила фотографию пустого легкоатлетического холла, объяснила, как работают ледовый холл, бассейн и тренажерный зал, объяснила, что при соблюдении правил заражение исключено. Если кто-то где-то нарушает, следует наказывать нарушителей, а не всех остальных. Запрещающих это не убедило", — написала канцлер права Юлле Мадизе в воскресенье в социальной сети.

"Мы с Министерством культуры тесно сотрудничали и вместе отстаивали спорт. Решения правительства не всегда были теми, которые мы предлагали, — пояснил генеральный секретарь Олимпийского комитета Эстонии Сийм Суклес. — В то же время я верю, что правительство принимает именно такие решения на основании того, что у них больше данных о господствующей ситуации".

По словам Суклеса, было важно, чтобы в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа сохранилась возможность тренироваться по меньшей мере на уровне сборной Эстонии. Для этого подсоюзы должны составить список спортсменов и договориться с администратором зала о тренировках.

Вице-канцлер по спорту Министерства культуры Тарви Пюпн привел в пример очень быстро отреагировавший Союз легкой атлетики. "Они провели черту после шести первых таблицы первенства каждого вида спорта и возрастной категории. Это кажется хорошими рамками, — констатировал он. — В то же время мы знаем, что клубы давят на подсоюзы, чтобы удлинить списки. Это нельзя позволить".

По словам Пюрна, невозможно утверждать, что в спортзалах вирус не распространялся бы. И если в спортзале и удастся рассредоточить тренирующихся людей, станут опасными раздевалки. Но в итоге речь идет о чисто политическом решении.

"В случае политического решения речь идет о компромиссах. У Эстонии коалиционное правительство, где у каждой стороны свое видение, как лучше достичь решения в предотвращении распространения вируса, — отметил Пюрн. — До состоявшегося в правительстве обсуждения мы представили свои предложения, но в случае такие решений невозможно идти совсем до деталей".