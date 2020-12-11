Решение Таллинна относительно начальной школы оказалось для причастных сюрпризом
Обнародованное в пятницу вечером решение мэрии Таллинна оставить для начальных классов школы открытыми стало неожиданностью для Министерства образования и науки.
Обнародованное в пятницу вечером решение мэрии Таллинна оставить для начальных классов школы открытыми стало неожиданностью для Министерства образования и науки.
Глава коммуникационного отдела Министерства образования и науки Тарму Курм сказал Delfi, что город принял решение самостоятельно и министерству об этом не сообщал. ”Решение не согласовано с министерством”, — отметил представитель ведомства и добавил, перед внедрением подобного распоряжения мэрии следует проконсультироваться с Департаментом здоровья.
”Поскольку по сути мы имеем дело с ограничением передвижения, министерство рекомендует городу переговорить с Департаментом здоровья и получить оценку тому, можно ли будет на следующей неделе начальным классам использовать помещения школы”, — сказал Курм.
В Департаменте здоровья сказали Delfi, что они не проверяют, открыты или закрыты школы, за исключением случаев обнаружения вспышки заболевания. ”Это не совсем наша тема, мы этот контроль не производим”, — сказал представитель ведомства и добавил, что в данном случае речь идет не о требованиях Департамента здоровья, а о распоряжении правительства.
Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Delfi, что полиция действительно осуществляет надзор за ограничениями, в том числе над закрытием школ, но пока неясно, в какой степени и как именно это будет осуществляться. Соответствующее решение будет принято совместно с правительством на следующей неделе.
О решении мэрии Таллинна можно прочитать ЗДЕСЬ.
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