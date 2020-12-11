Решение Таллинна относительно начальной школы оказалось для причастных сюрпризом

Глава коммуникационного отдела Министерства образования и науки Тарму Курм сказал Delfi, что город принял решение самостоятельно и министерству об этом не сообщал. ”Решение не согласовано с министерством”, — отметил представитель ведомства и добавил, перед внедрением подобного распоряжения мэрии следует проконсультироваться с Департаментом здоровья.

”Поскольку по сути мы имеем дело с ограничением передвижения, министерство рекомендует городу переговорить с Департаментом здоровья и получить оценку тому, можно ли будет на следующей неделе начальным классам использовать помещения школы”, — сказал Курм.

В Департаменте здоровья сказали Delfi, что они не проверяют, открыты или закрыты школы, за исключением случаев обнаружения вспышки заболевания. ”Это не совсем наша тема, мы этот контроль не производим”, — сказал представитель ведомства и добавил, что в данном случае речь идет не о требованиях Департамента здоровья, а о распоряжении правительства.

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Delfi, что полиция действительно осуществляет надзор за ограничениями, в том числе над закрытием школ, но пока неясно, в какой степени и как именно это будет осуществляться. Соответствующее решение будет принято совместно с правительством на следующей неделе.

О решении мэрии Таллинна можно прочитать ЗДЕСЬ.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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