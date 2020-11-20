20.11.2020, 16:23
Решение правительства: с понедельника ношение масок в закрытых помещениях будет обязательным
Правительство решило, что с понедельника, 23 ноября, нужно будет обязательно носить маски во всех общественных закрытых помещениях, пишет rus.err.
Это информацию ERR подтвердил министр культуры Тынис Лукас.
Лукас также сообщил, что с понедельника на детские тренировки в спортивных секциях смогут приходить до 10 человек.
Театры и кинотеатры по всей Эстонии могут посещать до 400 человек. В Таллинне действует правило 50-процентной заполняемости залов. Все посетители должны быть в масках.
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