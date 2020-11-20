Решение правительства: с понедельника ношение масок в закрытых помещениях будет обязательным

Это информацию ERR подтвердил министр культуры Тынис Лукас.

Лукас также сообщил, что с понедельника на детские тренировки в спортивных секциях смогут приходить до 10 человек.

Театры и кинотеатры по всей Эстонии могут посещать до 400 человек. В Таллинне действует правило 50-процентной заполняемости залов. Все посетители должны быть в масках.