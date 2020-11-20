Решение правительства: с новой недели ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте будет обязательным

Министр культуры Тынис Лукас сообщил Delfi, что с понедельника, согласно решению правительства, ношение масок в закрытых общественных помещениях будует обязательным. Обязательный масочный режим будет действовать также в общественном транспорте, что будут контролировать. Как и кто этим будут заниматься, Лукас пока сказать не смог.

Министр сказал, что к тому же правительство намерено выделить средства, чтобы поддержать покупку масок малообеспеченными людьми.

Правительство также решило, что со следующей недели на дистанционное обучение перейдут все гимназии, в Таллинне и Ида-Вирумаа число тренирующихся в детских спортивных секциях в закрытых помещениях не может быть более 10 человек. В кинозалах и театрах Харьюмаа и Ида-Вирумаа заполняемость залов ограничивается 50 процентами.

Юридически новые меры принимаются в понедельник, это означает, что действовать они начинают не раньше вторника.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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