Решение по делу о пустой кассете обжаловано в суде

Адвокат Прийт Лятт из адвокатского бюро PwC Legal, который представляет 9 творческих организаций в суде по делу о пустой кассете, отметил, что в свете грядущего года дигитальной культуры крайне непонятно игнорирование данного вопроса государством. Необходимость пересмотра нормативных требований, определенная постановлением Верховного суда в 2016 году, по-прежнему не удовлетворена. Поступая таким образом, правительство демонстрирует плохой пример и неуважение как к законодательству Европейского Союза, так и к нашей собственной конституции. Это беспрецедентно и трагично.

”Мы надеемся, что год дигитальной культуры — не просто очередной красивый повод для привлечения иностранных посетителей, потому что, к сожалению, имея титул электронного государства, Эстония остается единственной страной в Европейском Союзе, где государство не гарантирует справедливую компенсацию представителям творческих профессий за копирование с помощью дигитальных устройств, и свои права приходиться защищать задним числом, обивая пороги суда”, — добавил Прийт Лятт.

Прийт Лятт отметил, что решение административного суда, опубликованное 13.11.2019, было обжаловано, поскольку административный суд не принял во внимание основную цель законодательства Европейского Союза — обеспечить авторам и другим правообладателям качественную защиту в информационном обществе, которая позволила бы им получать компенсацию за использование своих произведений. Кроме того, при расчете компенсации судья допустил грубейшую ошибку: в формуле, приведенной в решении, учитывался только 2018 год, а не пять лет (2014-2018), что и было оспорено в суде.

По словам Прийта Лятта, организации, представляющие творческих людей, обратились в административный суд с заявлением об исправлении ошибки в расчетах, которое, к сожалению, было отклонено. Судья признал свою ошибку в принятии решения, но оставил общую сумму возмещения такой же. ”По этой причине мы были вынуждены обратиться в суд следующей инстанции”, — добавил Лятт.

По словам Лятта, причиной апелляция стал ряд дополнительных процедурных ошибок, которые не обеспечивали справедливую компенсацию. ”Справедливая компенсация — это концепция Европейского Союза, которая должна применяться единообразно во всем Европейском Союзе. Эстонский суд должен учитывать европейскую практику и статистику, но, к сожалению, этого сделано не было. Решение административного суда усугубляет давнишний государственный произвол и правовую неопределенность в творческом секторе Эстонии.