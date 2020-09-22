Решение ЕСПЧ дает полиции право отзывать разрешение на оружие на основании постов в соцсетях

Суд постановил, что правоохранительные органы должны серьезно относиться к сообщениям в социальных сетях, содержащих инциденты с насилием, и подчеркнул в решении, что это является достаточным основанием для приостановления или отзыва разрешения на оружие у авторов таких постов.

Это решение, безусловно, повлияет на работу эстонской полиции, сказал вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар в передаче Vikerhommik: "Мы уже сегодня обращаем внимание на такие сообщения, но, безусловно, еще больше в свете этого решения. В свете решения Суда по правам человека для чиновника, безусловно, легче принять решение об аннулировании разрешения на оружие".

"Сегодня мы проверяем тех, кому было раньше выдано разрешение на оружие и смотрим, есть ли какие-то условия, которым они не соответствуют. Один из факторов — посты в социальных СМИ, показывающие настрой и отношение к оружию", — пояснил Коммусаар, по словам которого при этом учитываются наличие проблем с алкоголем, отношения с соседями и в обществе.

"Были ли угрозы, действия, указывающие на то, что человек не созрел или не готов нести ответственность, связанную с оружием", — отметил Коммусаар.