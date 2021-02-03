Репс выделила школе своих детей почти миллион евро

В 2019 году Ваналиннаская образовательная коллегия получила через Таллиннский департамент образования 600 000 евро из государственного бюджета на строительство среды по реабилитации, деятельности по интересам и дополнительному обучению. В этом же году коллегия получила еще 335 000 евро.

Договор был подписан министром образования Майлис Репс, которая в то же время состояла (и состоит сейчас) в качестве родителя в попечительством совете школы.

По словам Репс, перед заключением договора она советовалась с юристами министерства, которые, тщательно изучив ситуацию, конфликта интересов не обнаружили. Репс подчеркнула, что это единственное пособие, полученное коллегией от министерства.

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