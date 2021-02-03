Репс выделила школе своих детей почти миллион евро

В 2019 году Ваналиннаская образовательная коллегия получила через Таллиннский департамент образования 600 000 евро из государственного бюджета на строительство среды по реабилитации, деятельности по интересам и дополнительному обучению. В этом же году коллегия получила еще 335 000 евро.

Договор был подписан министром образования Майлис Репс, которая в то же время состояла (и состоит сейчас) в качестве родителя в попечительством совете школы. Издание отмечает, что, как правило, министерство подобных пособий не назначает. Ваналиннаская образовательная коллегия является не государственной школой, а городской. Это означает, что возведением пристроек и ремонтом занимается город. Репс утверждает, что, будучи министром, дважды предлагала выйти из попечительского совета, но школа просила этого не делать.

По словам Репс, перед заключением договора она советовалась с юристами министерства, которые, тщательно изучив ситуацию, конфликта интересов не обнаружили. Репс подчеркнула, что это единственное пособие, полученное коллегией от министерства.

Политик подчеркнула, что как член попечительского совета не может решать, каким образом будут использованы деньги. В школе попечительский совет является консультативным, а не руководящим органом. Кроме того, по словам Репс, она всегда четко обозначала, когда выступала в роли министра, а когда в роли родителя. И, наконец, ее дети от этого (пособия — прим.ред.) прямой выгоды не получили.

Попечительский совет, действительно, не является контролирующим органом, поэтому говорить об ограничении на осуществление действий можно было бы лишь в случае, если бы лицо, совершившее действие, далее само контролировало сделку.

Издание направило соответствующие документы в Государственную прокуратуру и получило в ответ, что в данном случае ограничение на осуществление действий нарушено не было.