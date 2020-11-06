Репс: вероятно, будет введено правило 2+2. Вопрос масок также на повестке

Как передает RusERR, Репс отметила, что в отношении масок в общественном транспорте и тесных помещениях идут споры по поводу слова "обязательно": "Вероятно, будет и ряд исключений. Конечно, требование не касается детей".

По ее словам, всеобъемлющее обязательство носить маски не поддерживается.

Другой вопрос — в какой степени вернуть правило рассредоточения 2+2.

"Вероятность того, что оно вернется, велика. Вопрос в том, в каких пропорциях будет это требование", — сказала она и добавила, что также обсуждается принцип рассредоточения в магазинах и ресторанах.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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