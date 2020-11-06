Репс: вероятно, будет введено правило 2+2. Вопрос масок также на повестке

Кабинет правительства обсудил в четверг меры по предотвращению распространения коронавируса, новых ограничений не принимали, но вероятно, что во вторник в какой-то мере будет введено правило рассредоточения 2+2, а также рекомендация носить маски в общественном транспорте, сказала в утренней программе на Vikerraadio министр образования и науки Майлис Репс.
Как передает RusERR, Репс отметила, что в отношении масок в общественном транспорте и тесных помещениях идут споры по поводу слова "обязательно": "Вероятно, будет и ряд исключений. Конечно, требование не касается детей".
По ее словам, всеобъемлющее обязательство носить маски не поддерживается.
Другой вопрос — в какой степени вернуть правило рассредоточения 2+2.
"Вероятность того, что оно вернется, велика. Вопрос в том, в каких пропорциях будет это требование", — сказала она и добавила, что также обсуждается принцип рассредоточения в магазинах и ресторанах.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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