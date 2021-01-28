Репс: разговоры о переводе русских школ на эстонский язык обучения — спекуляции

„В последние дни, к сожалению, приходится сталкиваться со спекуляциями в прессе на тему судьбы русских школ, а точнее — на тему их перевода нынешним правительством на эстонский язык обучения. Чтобы, надеюсь, окончательно прояснить ситуацию, повторюсь — пока Центристская партия находится в правительстве, за родителями будет сохранено право выбирать язык обучения для своих детей. Именно об усилении качества обучения эстонскому языку в детских садах и школах с русским языком обучения говорится в коалиционном договоре, а не о переходе. Перехода не будет", — утверждает центристка.

По ее словам, равные возможности для детей в получении образования на дальнейших ступенях и на рынке труда способен обеспечить не перевод русских школ на эстонский язык, а свободное владение детьми эстонским языком. "Проблему владения эстонским языком нужно решать не посредством перехода, а другими способами. Именно поэтому мы плотно работаем над тем, чтобы дети, чьим родным не является эстонский, с раннего возраста имели бы возможность изучать его. Напомню, что с 2018 года реализуется проект, в рамках которого в русских детсадах и начальных классах школ параллельно работает преподаватель, чьим родным является эстонский. Мы продолжаем развивать это направление. Нынешнее коалиционное соглашение как раз и предполагает увеличение финансирования на привлечение дополнительных педагогов, т.е. на повышение качества и интенсивности изучения эстонского языка. Наша цель в том, чтобы все дети, независимо от языка обучения, получали бы качественные знания по предметам.

Мы всегда придерживались позиции, что язык обучения должны выбирать для своего ребенка родители — они лучше всех знают и понимают особенности своих детей. Для тех, кто решил отдать своего ребенка в эстонскую школу, также должна быть обеспечена помощь в изучении языка. Так, парламентская комиссия по проблемам изучения эстонского языка, председателем которой является мой коллега Михаил Стальнухин, в числе предложений по улучшению качества преподавания эстонского обозначила необходимость предоставлять помощь в обучении эстонскому языку родителям, чьим родным языком не является эстонский и чей ребенок поступает в школу с эстонским языком обучения. Этой категории мы также намерены оказывать поддержку”, — резюмирует Репс.