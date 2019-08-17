Репс: о коалиции с EKRE я слышала намного больше слов поддержки, чем критики
Министр образования и науки Майлис Репс сказала в интервью Delfi, что по части коалиции с EKRE она слышит больше поддержки, чем критики.
Министр образования и науки Майлис Репс сказала в интервью Delfi, что по части коалиции с EKRE она слышит больше поддержки, чем критики.
На вопрос о том, почему вчерашняя встреча прошла именно дома у Мартина Хельме и не показывает ли это превосходство отца-сына Хельме над Ратасом, Репс ответила: ”Из всех эстонских политиков Юри, вне всякого сомнения, больше всего чувствует команду и как капитан работает во имя того, чтобы вся команда показала самый лучший для Эстонии результат. Очевидно, что в данной ситуации нужно было действовать быстро. В четверг премьер-министр встретился с главной PPA Эльмаром Вахером и на следующий день с министром внутренних дел и министром финансов, чтобы максимально быстро найти решение”.
Репс назвала коалицию трудоспособной. Несмотря на то, что в первые сто дней были и сложные времена, в целом сделано много важного и по существу. Что касается EKRE, то они действительно предоставляют возможность вместо рассуждения на существенные темы говорить об имидже Эстонии и здоровье правительства. ”Наряду с этим постыдно, что Партия реформ и ее председатель пытаются за пределами страны создать имидж, который нам всячески вредит. Ни Центристская партия, ни какая-либо другая, находясь в оппозиции, никогда такого не делала. До этого все всегда придерживались принципа не преподносить внутреннюю политику на блюдечке и в утрированном виде Европе или другим нашим союзникам”.
На вопрос о том, говорили ли ей в последние дни, что коалицию с EKRE следует прекратить, Репс отметила, что все те сотни тысяч людей, которые недовольны тем, что происходило раньше и хотят новых решений, никуда не делись. ”Все посылы о прекращении коалиции исходили от реформистов. В противовес этому поддержка выросла в разы. Махнуть рукой всегда проще, но важнее всего искать точки соприкосновения, пока это возможно”.
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