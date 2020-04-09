Репс: мы предложим сделать госэкзамены в этом году добровольными

”Не знаю, поддержат ли правительство и Рийгикогу, но наше взвешенное предложение — сделать выпускные экзамены в гимназиях в этом году добровольными. Их могли бы сдавать те ученики, которые поступают в высшие учебные заведения. Также это был бы шаг навстречу тем, кому нынешнее дистанционное обучение совсем не подходит. В качестве точки равновесия мы предложили бы всем желающим возможность сдать осенью еще один государственный экзамен”, — сказала министр.

По ее словам, у такого варианта есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, в связи с меньшим количеством экзаменуемых оценивание будет быстрее и качественнее. С другой, не все абитуриенты четко осознают, чем хотят заниматься в жизни, и если кто-то сейчас решит не сдавать экзамены, в будущем может об этом пожалеть.

Репс отметила, что если чрезвычайное положение будет продлено и 29 мая сдать первый экзамен не получится, то далее уже в экзаменах не будет смысла, поскольку вступительные экзамены в вузы начинаются с 1 июля.

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