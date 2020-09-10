Репс: министерство свяжется со всеми общеобразовательными школами Эстонии

Министр Майлис Репс подчеркнула важность ответственного отношения к предотвращению распространения коронавируса, однако отметила, что следует избегать крайностей. "Почти месяц назад мы рекомендовали школам вместе с содержателями продумать, каким образом снизить риски распространения вируса, и на данный момент у каждого учебного заведения должен быть актуальный план действий, — сказала Репс. — Общегосударственные рекомендации задают рамки, однако конкретные решения, наиболее подходящие для конкретной ситуации, следут принимать именно на месте".

Министерство образования и науки подтверждает, что рекомендации, отправленные перед началом учебного года всем учебным заведениям, по-прежнему актуальны, однако в них внесены дополнения и уточнения. Министерство отправит их учебным заведениям в течение завтрашнего дня. На данный момент рекомендации находятся в процессе согласования с Департаментом здоровья и Эстонским обществом семейных врачей.

В условиях предотвращения распространения вируса школам и далее должны исходить из принципа, что возможности для контактного обучения были бы обеспечены как можно дольше и в первую очередь для младших школьников и тех, кто нуждается в дополнительной поддержке.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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