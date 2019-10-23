Репс: бесплатное обучение позволило улучшить доступность высшего образования

Министр Майлис Репс отметила, что на бесплатных учебных местах сейчас обучается больше студентов, чем до реформы. ”Мы видим и то, что студенты быстрее заканчивают вузы и реже бросают учебу, — сказала Репс. — Изучаемое стало больше соответствовать потребностям рынка труда, и определенную влияние на это оказала и возможность получить профессиональные стипендии. Доля студентов в сферах инфотехнологий и здравоохранения возрасла, а в области управления, предпринимательства и юриспруденции сократилась. При этом нам по-прежнему следует прилагать усилия для того, чтобы больше молодых людей делали выбор в пользу профессии учителя или инженера”.

С учетом общего сокращения числа студентов, обучающихся бесплатно студентов сейчас на 6% больше, чем до реформы, в 2012/2013 учебном году, и на 20% больше, чем десять лет назад. Общее количество студентов за последние десять лет сократилось почти на треть, в первую очередь это связано с демографической ситуацией.

Доля учащихся, прерывающих обучение, сократилась с 15,6% в 2013 году до 13,6% в 2018 году. Доля учащихся, заканчивающих учебу в номинальный срок, возросла с 43,2% в 2016 году до 52,7% в 2019 году.

Министерство образования и науки не согласно с общим выводом Госконтроля о том, что ситуация с соответствием образования рынку труда не улучшилась. В результате реформы уменьшилась доля студентов, обучающихся на специальностях, связанных с бизнесом, управлением и юриспруденцией.