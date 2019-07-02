”Репортеры без границ” критикуют вмешательство собственника Postimees в работу редакции

”Руководители редакций новостей, экономики, расследований, спорта и отдела мнений ушли, потому что Линнамяэ пытается сделать Postimees рупором национал-консерваторов”, — говорится в пресс-релизе ”Репортеров без границ”.

Линнмяэ в прошлом году пожертвовал 50 000 евро партии ”Отечество”, известной своими консервативными взглядами.

Ответственный издатель Postimees Мерили Никколо считает уход работников ”нормальным развитием”.

Хотя Линнамяэ купил газету в 2015 году, известные журналисты стали покидать редакцию в 2018 году, когда собственник, по утверждению ”Репортеров без границ”, начал продвигать свои взгляды и идеи.

Как рассказал Неэме Корв, один из самых опытных журналистов, проработавший в газете с 1991 года, ”я никогда ранее не работал с главным редактором, который бы не мог контролировать все аспекты газеты”.

Имеется в виду рубрика Meie Eesti (”Наша Эстония”), созданная накануне выборов в Рийгикогу, которую главный редактор не контролировал. Авторы для рубрики выбирались Линнамяэ или его подчиненными без согласования с редакторами.

По мнению ”Репортеров без границ”, подобная ситуация может повлиять на 11-е место Эстонии во Всемирном рейтинге свободы прессы.