РЕПОРТАЖ RusDelfi | Остаться или вернуться? Как сейчас живут в некогда эстонских Печорах и Изборске

В городском пейзаже есть что-то венецианское.

Дом, в котором мы с фотографом Прийтом забронировали квартиру через Booking, находится прямо у автовокзальной площади. Входим в подъезд — и нас накрывает запах кошачьей мочи. Лет 15-20 назад такая же картина была в некоторых домах в Палдиски, где я вырос.

Но переступив порог, мы — как на машине времени — вновь возвращаемся в 2020 год. В апартаментах хороший ремонт. Все новое. А в ванной даже ”умное” зеркало, в которое встроено радио.

Но пора отправляться на прогулку! Прошагав около сотни метров, понимаешь, что пешеходы в Печорах чувствуют себя гораздо комфортнее, чем водители: тротуары выложены брусчаткой, смотрятся красиво, а вот дороги явно нуждаются в ремонте.

Проходя по одной из улиц, обращаем внимание на газетный киоск. Снова ностальгия… Точно такой же стоял в центре Палдиски в середине 90-х. ”Не представляете, насколько давно он здесь! — говорит седовласая продавщица ларька. — А у вас в Эстонии таких нет что ли?”

Жители Копли подтвердят: конечно, есть!

Точно такой же стоял в центре Палдиски в середине 90-х. Foto: Priit Simson

Следующая остановка — Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Эта главная достопримечательность Печор просто великолепна (смотрите фото в галерее)! А неподалеку — небольшой рынок, на котором продают сувениры. Там же можно купить пустые бутылки. Зачем? Просто в монастыре из святого источника можно набрать воды.

Но мы предпочитаем воде горячий кофе. Пока ждем заказ, разговариваем с двумя работницами кафе. Оказывается, у одной из них двойное гражданство. И это в Печорах не редкость. Разумеется, здесь знают, что раньше город принадлежал Эстонии.

Та, что с эстонским гражданством, хотела бы, чтобы Печоры вернулись Эстонии. На вопрос, почему, отвечает:

– Там выше уровень жизни. Вообще, планирую туда переехать. Правда, эстонского языка не знаю.

Девушка с эстонским гражданством хотела бы, чтобы Печоры вернулись Эстонии.

А вот ее напарница отвечает нам вопросом на вопрос:

– А вы бы хотели жить в России?

Возвращаемся на улицу. Дорога от одного конца города до другого занимает около 25 минут. Даже с учетом того, что мы заходили пофотографировать уютные дворики.