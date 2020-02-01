РЕПОРТАЖ RusDelfi | "Если родишь третьего, то выделяют участок земли". Как сейчас живут в некогда эстонском Ивангороде



На барной стойке объявление — карточкой платить нельзя. Пока возвращаюсь от банкомата, кухня закрывается и приходится заменять ужин пивом. Бармен говорит, что сегодня оно по акции — 175 рублей (2,5 евро). И, кстати, неплохое пиво! Название, к сожалению, не запомнил.

Начинает играть ”медляк”. За соседним столиком одиноко сидит молодая привлекательная девушка. Приглашаю ее на танец. Она удивляется, но приглашение принимает. Потанцевали — разошлись. А часам к двум ночи музыку выключают.

Прогулка по Ивангороду



На следующий день ко мне присоединяется фотограф Дмитрий. Договариваемся встретиться на автовокзале. Неподалеку ларек с горячим кофе. Правда, из аппарата. Как на заправочных станциях. Покупаем латте стоимостью 100 рублей (1,43 евро). Продавец Ольга соглашается на интервью. Она считает большим плюсом жизнь в приграничном с Эстонией городом. А немногим ранее она работала в самой Эстонии.

Чтобы Ивангород вошел в состав Эстонии, женщина не хотела бы.

– Можно сходить в Нарву за покупками, съездить погулять в Усть-Нарву. Я раза два в неделю хожу в Нарву, — рассказывает Ольга.

О том, что по условиям Тартуского мирного договора 1920 года Ивангород мог принадлежать Эстонской Республике, Ольга в курсе. Говорит: читала об этом. Однако, чтобы Ивангород вошел в состав Эстонии, женщина не хочет.

– Все родственники у меня в России. Я задумывалась об этом, но здесь мне роднее, — поясняет она.

Попрощавшись с Ольгой, мы с Дмитрием отправляемся осматривать окрестности.

Город небольшой. Как Палдиски. Только в Ивангороде много частных домов, которые соседствуют здесь с "панельками". В перелеске у границы валяется мусор. Понимаю, что на это последует реакция: мол, свинья везде грязь найдет. Но в Эстонии такого попросту нет. Потому непривычно. К тому же, Ивангород — приграничный город, так сказать, парадная для туристов.

Примечательно, что во время прогулки мы часто встречаем молодых девушек с детскими колясками. А еще в каждом дворе замечаем ”Москвичи” непонятно каких годов выпуска. Понимаем, что находимся в России, и все же удивительно. Например, в Санкт-Петербурге — в процентном соотношении — таких автомобилей гораздо меньше.