РЕПОРТАЖ RusDelfi | "Если родишь третьего, то выделяют участок земли". Как сейчас живут в некогда эстонском Ивангороде

Зарплата и недвижимость
В одном из дворов встречаем мужчину лет 50, который выгуливает собаку. Говорит, что не местный, но живет неподалеку, в деревне. По его словам, работы в Ивангороде очень мало. Есть завод по производству автомобильной электропроводки и комплектующих ”Yura Corporation”. Зарплата — от 13 000 рублей (примерно 190 евро) в месяц.
– Там в основном азиаты работают, — пренебрежительно бросает он и добавляет, что в лучшем случае в Ивангороде можно найти работу с зарплатой в 19 000 рублей (277 евро). По его словам, в городе спокойно и криминала нет.
Можно найти работу с зарплатой в 19 000 рублей (277 евро).
На вопрос, где можно пообедать в Ивангороде, мужчина советует заглянуть в столовую, что напротив автовокзала. Там недорого, но по-домашнему. Так и поступаем.
Интерьер столовой простенький: столы да пластмассовые стулья. В дальнем углу сидят двое пограничников. Тефтели с пюре и морсом обходятся нам в 125 рублей (1,80 евро). Причем, еда действительно вкусная и ”домашняя”.
Подкрепившись в столовой, мы отправляемся в Ивангородский музей, в котором находится художественная галерея им. И. Я. Билибина. Перед экскурсией говорим с работницами музея. Сотрудница (лет 35-ти) сообщает, что около восьми лет прожила в Петербурге, но решила вернуться домой, так как родились дети.
По ее мнению, в Ивангороде удобно тем, что все рядом: работа, дом, детский сад, школа. ”Если родишь третьего, то город дает участок земли”, — делится она мыслями о социальной программе Ивангорода, запущенной новым, молодым и амбициозным главой города. При этом отмечает, что молодежь после окончании школы все же старается уехать.
А вот что касается медицины, то ивангородцы предпочитают ездить в Кингисепп, где есть в частные клиники. Поскольку в Ивангороде большие очереди к врачам-специалистам.
После музея отправляемся на местный рынок. Возле самого входа стоят трое мужчин. Играют в нарды. О жизни в Ивангороде распространяться не хотят.
– Все хорошо, — звучит лаконичный ответ.
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