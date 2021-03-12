РЕПОРТАЖ | ”Мужчина, которого вы видели, умер”. Сумасшедшие дни в коронавирусном отделении столичной больницы

Скорая привезла Айту (72) и ее мужа, которые проживают в Ласнамяэ, в Ида-Таллиннскую центральную больницу 4 марта. Мужчину поместили в обычную палату, Айту — в палату интенсивной терапии. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Foto: Vallo Kruuser

Айта заболела 26 февраля. У нее был упадок сил, но о том, что это из-за коронавируса, она и подумать не могла. ”Мы так берегли себя, — говорит женщина. — У меня нет ни малейшего понятия, где мы могли заразиться”. В магазин — в основном, это Kotka Maxima — они с мужем ездили на машине, всегда носили маски.

”В Ласнамяэ настоящий хаос с масками. Не хотят носить, просто не носят и все”, — говорит она тихо.

Рядом находится ее лечащий врач, заведующая коронавирусным отделением Алис Лилль. Состояние Айты не улучшается, и это беспокоит доктора. ”Надо поднять кислород”. Она спрашивает, может ли Айта сама перевернуться на живот. Не может. Вместе с медсестрой они поворачивают пациентку, и через несколько секунд показатели улучшаются.

”Надо пролежать так 40 минут, потом придется сестра и…”

”Я не смогу так долго”.

”Это поможет улучшить показатели”, — говорит Лилль.

Foto: Vallo Kruuser

Все это происходит утром 5 марта. В самом большом ковид-отделении в Эстонии — в Ида-Таллиннской центральной больнице — в это время находится 97 больных COVID-19, из них 17 в палате интенсивной терапии и 7 на управляемом дыхании. Лилль знает, что уже к обеду перед травмпунктом возникнет очередь из машин скорой помощи, которые привезут пациентов из Маарду и Ласнамяэ (регионы, которые обслуживает больница). К это моменту ей надо успеть обойти больницу, чтобы быть в курсе ситуации. Она надевает защитный костюм, респиратор и визир и отправляется совершать обход.

Foto: Vallo Kruuser

Когда Лилль заходит в большую палату интенсивной терапии, голову поднимает лишь один человек. Здесь находятся тяжелобольные пациенты, возле каждой кровати расположен экран, за которым круглосуточно следят медсестры. Главное — не пропустить ухудшение дыхательной недостаточности, поскольку состояние больного может усугубиться очень резко. Никто из тех, кто находится в этой палате, не смогли бы справиться без аппарата искусственной вентиляции легких. Пациенты здесь нуждаются в постоянном наблюдении и помощи. Их постоянно нужно переворачивать. При этом в статистику нуждающихся в интенсивной терапии эти люди не входят, поскольку она отражает лишь тех, кто получает интенсивную терапию 3 уровня, то есть инвазивную вентиляцию легких.