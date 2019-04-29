РЕПЛИКА | Самобеглая доска на колесном электроходу как лекарство от стресса

Сегвей — прекрасное "лекарство" от стресса, тоски и уныния. Основа езды на нем — умение балансировать и координировать центр тяжести своего тела. Контролировать его, сосредотачиваться на процессе, проще говоря. Эта штука — очень чувствительная к разного рода шероховатостям в поверхности дороги, оттого ездок должен постоянно быть внимателен и, так сказать, в хорошем смысле, напряжен. На данном уровне владения аппаратом мне кажется, что невозможно на нем ехать, не будучи собранным и сконцентрированном на езде. На ощущениях в собственном теле, под ногами. На контроле множества факторов одновременно: как внешних, так и внутренних. От правил безопасности — до эмоций которые получаешь в результате катания.

Заметила, что такая концентрация на физическом процессе "заставляет" тебя развеяться, не думать о проблемах и заботах, отбросить в сторону переживания. Кто занимается танцами — поймет меня: невозможно танцевать и думать о чем-либо ином, кроме того, что происходит здесь и сейчас. В этом есть уже что-то буддийское.

Кроме того, катание на сегвее — хороший способ познакомиться с разными людьми. Прохожие испытывают неподдельный интерес к этой штуковине, и это — прекрасный способ завязать новое знакомство, а, быть может, и найти новых друзей. Не говоря уже о том, что движение на свежем воздухе — в принципе полезно.

Вот такие неожиданные выводы о "психологии катания на сегвее" я сделала для себя. Всем советую, правда! Особенно, если давно хотите попробовать в жизни что-то новое и необычное. Только главное: будьте осторожны! И самое главное: трезвы!