Репинский в ответ на критику Пыллуааса: его кумир — Адольф Гитлер, который занимался этнической чисткой

Мартин Репинский сказал о критиковавшем его Хенне Пыллуаасе, что, очевидно, кумиром экресца является Адольф Гитлер, который проводил этническую чистку.
В последние недели в СМИ много говорилось о кадровой политике старейшины волости Йыхви Мартина Репинского. Он неожиданно сменил многих опытных работников.
Член EKREХенн Пыллуаас в начале прошлой недели написал на своей странице в Facebook, что компетентных в профессии и ответственных специалистов выгоняют и заменяют подходящими Репинскому людьми.
Он добавил, что для такого "массового увольнения эстонцев" в регионе, где "мы в результате политики русификации советского оккупационного режима уже и так остались в меньшинстве", нет никакого оправдания. "Результатом будет продолжающийся отъезд эстонцев из Йыхви и продолжающаяся русификация восточных регионов Эстонии". К настоящему моменту он удалил пост со своего аккаунта.
Репинский прокомментировал происходящее в Йыхви во вчерашней "Актуальной камере" на ETV. О критике Пыллуааса он сказал, что в головах так говорящих людей нужно провести чистку. "Предполагаемый кумир депутата Рийгикогу Адольф Гитлер проводил, например, эту этническую чистку, у меня не такое мышление, я очень либеральный человек".