Репинский в ответ на критику Пыллуааса: его кумир — Адольф Гитлер, который занимался этнической чисткой

В последние недели в СМИ много говорилось о кадровой политике старейшины волости Йыхви Мартина Репинского. Он неожиданно сменил многих опытных работников.

Член EKRE Хенн Пыллуаас в начале прошлой недели написал на своей странице в Facebook, что компетентных в профессии и ответственных специалистов выгоняют и заменяют подходящими Репинскому людьми.

Он добавил, что для такого "массового увольнения эстонцев" в регионе, где "мы в результате политики русификации советского оккупационного режима уже и так остались в меньшинстве", нет никакого оправдания. "Результатом будет продолжающийся отъезд эстонцев из Йыхви и продолжающаяся русификация восточных регионов Эстонии". К настоящему моменту он удалил пост со своего аккаунта.