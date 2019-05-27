Репинский стал заместителем Юргена Лиги

Сегодня на заседаниях специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности, специальной комиссии по борьбе с коррупцией и специальной комиссии по контролю государственного бюджета были избраны председатели и заместители председателей комиссий.
Председателем специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности стал Алар Ланеман, заместителем председателя — Ханно Певкур. В состав комиссии также вошли Хейки Хепнер, Кайдо Хёвельсон и Ивари Падар.
Председателем специальной комиссии по борьбе с коррупцией стала Катри Райк, заместителем председателя — Марек Юргенсон. В состав комиссии также вошли Март Нутть, Пауль Пуустусмаа и Андрес Сутт.
Председателем специальной комиссии по контролю государственного бюджета стал Юрген Лиги, заместителем председателя — Мартин Репинский. В состав комиссии также вошли Пеэтер Эрнитс, Айвар Кокк и Кальви Кыва.