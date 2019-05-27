Репинский стал заместителем Юргена Лиги

Председателем специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности стал Алар Ланеман, заместителем председателя — Ханно Певкур. В состав комиссии также вошли Хейки Хепнер, Кайдо Хёвельсон и Ивари Падар.

Председателем специальной комиссии по борьбе с коррупцией стала Катри Райк, заместителем председателя — Марек Юргенсон. В состав комиссии также вошли Март Нутть, Пауль Пуустусмаа и Андрес Сутт.