Репинский, Корб и другие: кандидатуру Рейтельманна поддержали многие русскоязычные центристы, несмотря на его высказывание о "паразитирующих тиблах"

Раймонд Кальюлайд, выступая сегодня в Рийгикогу, подчеркнул, что голосование по вопросу включения Урмаса Рейтельманна в делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы на самом деле не столько касается личности Урмаса Рейтельманна, сколько характеризует участников голосования, их ценности и убеждения.

По словам Кальюлайда, выступившего от имени фракции Социал-демократической партии, неправильным является уже само то, что дело дошло до голосования. ”Комиссия по иностранным делам, в том числе представители оппозиции, приложила значительные усилия для того, чтобы мы не оказались в сегодняшней ситуации. Мы призвали считаться с широким общественным интересом сохранить внешнеполитический авторитет Эстонии, которого никогда не бывает слишком много. Мы посоветовали найти господину Рейтельманну, грубо оскорблявшему людей, иное, более подходящее для него применение”, — сказал Кальюлайд.

Он также отметил, что выступить в защиту интересов Эстонии была возможность и у партнеров EKRE по коалиции — Центристской партии и Isamaa. ”Я очень хотел верить в то, что Центристская партия и Isamaa просто не смогут поддержать назначение политика, называвшего наших русскоязычных паразитами, а представителей других национальностей оскорблял еще более грубо, в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, где тот будет требовать от России уважения прав человека. Каждый думающий человек понимает, что это абсурдное решение”, — подчеркнул Кальюлайд.