Реорганизована работа трех столичных департаментов, два из них объединены

С завтрашнего дня по решению Таллиннского городского собрания реорганизуется деятельность трех столичных департаментов: коммунального, окружающей среды и предпринимательства, причем первые два объединяются в Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Функции прежнего Департамента окружающей среды, связанные с обработкой отходов, передаются Департаменту предпринимательства, остальные функции переходят в новый департамент.
В связи с этим подведомственными новому департаменту становятся такие учреждения, как Парк Кадриорг, Таллинский ботанический сад, Таллиннский зоопарк и Таллиннские кладбища.