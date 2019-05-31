31.05.2019, 21:35

Реорганизована работа трех столичных департаментов, два из них объединены


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Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsid
Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsidFoto: Karli Saul

С завтрашнего дня по решению Таллиннского городского собрания реорганизуется деятельность трех столичных департаментов: коммунального, окружающей среды и предпринимательства, причем первые два объединяются в Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

Функции прежнего Департамента окружающей среды, связанные с обработкой отходов, передаются Департаменту предпринимательства, остальные функции переходят в новый департамент.

В связи с этим подведомственными новому департаменту становятся такие учреждения, как Парк Кадриорг, Таллинский ботанический сад, Таллиннский зоопарк и Таллиннские кладбища.

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