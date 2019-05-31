Реорганизована работа трех столичных департаментов, два из них объединены

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Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsid Foto: Karli Saul

С завтрашнего дня по решению Таллиннского городского собрания реорганизуется деятельность трех столичных департаментов: коммунального, окружающей среды и предпринимательства, причем первые два объединяются в Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.