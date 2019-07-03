Реорганизация: в новом учебном году откроют двери не все русские школы Эстонии

С осени прекращают деятельность основная школа Эмари в Харьюмаа, Ярвеская русская гимназия в Кохтла-Ярве, школа Пикаканну в Вырумаа, школа Тудулинна в Ида-Вирумаа, основная школа Лейе в Вильяндимаа и Хаапсалуская гимназия для взрослых.

Славянская гимназия в Кохтла-Ярве сливается с кохтла-ярвеской Славянской основной школой и прекращает деятельность в качестве отдельной школы.

Отделение детского сада школы Тудулинна сливается с детским садом Kurekell в Ийзаку, а школьное подразделение прекращает деятельность, а также основная школа Лейе сливается с основной школой Кальмету.

Детский сад-начальная школа Либатсе в Пярнумаа прекращает деятельность с 1 июля будущего года.