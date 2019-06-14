”Ренессанс церквей Таллинна”: продолжается реставрация лютеранского храма Каарли

"Мы уже многие годы, — отметил Михаил Кылварт, — поддерживаем реставрацию церкви Каарли в рамках программы ренессанса церквей Таллинна. В нынешнем году мы выделяем церкви почти 60 тысяч евро на реставрацию лестницы, ведущей к камере для хранения принадлежностей для церковной службы. В предыдущие годы город предоставил 115 тысяч евро на реставрацию органа и дверей портала. А всего за 2016-2019 годы из городского бюджета на восстановительные работы в церквах города Таллинн выделил 2,4 миллиона евро, в том числе в нынешнем году — около миллиона".

Программа ренессанса церквей Таллинна была принята в 2001 году. За десять лет были отреставрированы с участием города 22 храма и находящиеся в них памятники культуры, на что столица выделила 102 миллиона крон, т.е. 6,5 миллиона евро. После перерыва в несколько лет программа была в 2016 году возобновлена, но в небольших объемах. Однако уже в прошлом году объем субсидий составил 914 000 евро.