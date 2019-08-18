Ремонтные работы вызовут проблемы с водоснабжением в районе Суур-Сыямяэ

На время установления временной перемычки на короткое время останутся без воды микрорайоны Пеэтри и Мыйгу. Отключение воды будет произведено 19 августа с 9 до 14 часов. По возможности воду дадут даже раньше, сразу по завершении работ. Давление в районе Пеэтри и Мыйгу может быть ниже обычного и на протяжении 12 часов после возобновления подачи.

Предприятие Tallinna Vesi установит 19 августа на время отключения в районе перекрестка улиц Каабли и Юхтме цистерну, откуда в случае необходимости можно будет набрать воды.

В случае, если в названных районах проблемы с водой будут наблюдаться дольше, чем прогнозируется, Tallinna Vesi просит сообщить об этом по телефону аварийной информации 62 62 400. Компания приносит извинения за возможные неудобства.