Ремонтные работы вызовут изменения в расписании движения поездов в западном направлении

”В связи с ремонтными работами с 6 июня закрывается участок железной дороги между Валингу и Кейла, вследствие чего пассажирам придется его проезжать на автобусе. Поезда будут следовать до Валингу, где пассажиров будут ждать автобусы, которые довезут их до Кейла. Из Кейла в направлении Палдиски и Рийзипере можно будет снова доехать на поезде; время ожидания обычно составляет 5-10 минут. Мы также будем перевозить пассажиров автобусами на небольшом участке между Клоога и Клоогаранна”, — описал ситуацию менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Конго также уточнил, что на станции Валингу подменным автобусам понадобится место для разворота, из-за чего с 6 июня и на период проведения ремонтных работ будет временно невозможно пользоваться автопарковкой станции не всем ее протяжении. ”Пользоваться можно будет только парковочными местами со стороны Таллинна; на парковке также будут установлены соответствующие указатели. Мы приносим извинения за неудобства и надеемся, что люди отнесутся к этому с пониманием, — ведь для бесперебойного движения поездов необходимо заботиться о железной дороге”.

Остановки подменных автобусов обозначаются табличками, окрашенными в цвета Elron; местонахождение остановок и изменения в расписании движения опубликованы на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ. Кроме того, информацию о движении поездов можно узнать по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

Обращаем внимание также на то, что запрещено провозить велосипеды в подменных автобусах. Для проезда по участку, обслуживаемому автобусами, просим пассажиров с особыми потребностями в плане передвижения связаться с нами по адресу abi@elron.ee или по телефону 616 0245.

Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2019 году поездами Elron было перевезено около 8,3 миллиона пассажиров.