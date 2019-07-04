Ремонтные работы внесут изменения в расписание поездов на ряде направлений

”Так как ремонтные работы не позволяют поездам следовать через станцию Кейла, мы можем обслуживать пассажиров поездом из Таллинна только до Кейла. Далее из Кейла будет необходимо следовать автобусом”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Между Таллинном и Кейла мы пытались обеспечить по возможности обычное движение, но некоторые поезда мы будем вынуждены отменить — все поезда должны оставаться в Кейла, но путей для стоянки поездов там, к сожалению, недостаточно”.

”Также обращаем внимание на то, что для некоторых рейсов в Палдиски будут следовать два автобуса: один будет останавливаться на всех промежуточных остановках, а другой проследует до Палдиски без остановок. Также возможно, что от поезда, следующего до Кейла, можно будет на одном автобусе продолжить поездку в направлении Рийзипере, а на другом — в направлении Палдиски. Поэтому прошу быть внимательным и следить за информационными табличками на автобусах, чтобы не ошибиться в выборе”.

Пассажиры с велосипедами также должны быть внимательны: перевозить велосипеды на автобусах запрещается.

Автобусные остановки отмечены в цветах Elron, их расположение с информацией об изменениях в расписании движения опубликовано на домашней странице, а также на информационных табло, установленных на посадочных платформах; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.