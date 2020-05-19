Ремонт таллиннской улицы Койду переходит в завершающую стадию

«Начавшийся прошлой осенью ремонт улицы Койду на участке от Палдиского шоссе до улицы Эндла переходит в завершающую стадию. Сегодня с помощью автогрейдеров начнется профилирование щебеночного основания и после этого начнется укладка асфальта на проезжей части. Асфальтирование будет проходить поэтапно, чтобы обеспечить движение в районе работ. Когда работы будут проходить на перекрёстке с улицей Адамсони, будут открыты перекрёстки с улицами Висмари и Роопа, и наоборот. Местным жителям будет обеспечен доступ домой на автомобиле», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

При этом движение в районе ремонтных работ может быть местами все-таки затруднено. Поэтому автомобилистов просят запастись временем и терпением и следовать временным знакам организации дорожного движения.

Работы по укладке асфальта на проезжей части планируется завершить к 28 мая. Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществляет фирма YIT Eesti AS.

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