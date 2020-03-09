Ремонт таллиннских улиц Рая и Мяэпеалзе вызовет временные изменения двух автобусных маршрутов

Маршрут объезда на линии номер 23 в направлении автовокзала: Академия теэ, Теадуспарги, Мяэалузе, Мяэпеалзе и Рая. Дополнительные временные остановки расположатся на улице Теадуспарги после перекрестка с Академия теэ, а также перед перекрестком с улицей Мяэалузе.
В направлении Кадака маршрут пройдет по улицам Рая, Мяэпеалзе, Мяэалузе, Теадуспарги, Академия теэ. Дополнительные временные остановки на улице Теадуспарги появятся после перекрестка с улицей Мяэалузе и перед перекрестком с Академия теэ.
Маршрут объезда на линии номер 24А в направлении театра ”Эстония”: улицы Мяэпеалзе, Мяэалузе, Теадуспарги, Академия теэ. Дополнительные временные остановки на улице Теадуспарги появятся после перекрестка с улицей Мяэалузе и перед перекрестком с Академия теэ.
В направлении Кадака маршрут пройдет по улицам Академия теэ, Теадуспарги, Мяэалузе, Мяэпеалзе. Дополнительные остановки — на улице Теадуспарги после перекрестка с Академия теэ и перед перекрестком с улицей Мяэалузе.
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