Ремонт столичной улицы Поска повлек изменение в организации дорожного движения

”Начался новый этап реконструкции улицы Поска и для проведения работ необходимо временно закрыть перекресток с улицей Весивярава. При этом отрезок улицы Поска от Виедеманни до Койдула станет двусторонним. Жители улицы Виедеманни смогут попасть домой по улице Поска со стороны улицы Койдула. Новая организация дорожного движения будет действовать до конца апреля”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

С 22 февраля был закрыт для движения перекресток улицы Поска с улицей Вейценберги. В результате этого улица Койдула и улица Фельманни на отрезке от Вейценберги до Койдула стали двусторонними.

Участников движения просят следить за временными знаками организации движения и при возможности ехать в объезд. Местным жителям будет обеспечен доступ домой.

Реконструкция улицы Поска затрагивает 750-метровый участок от Весивярава до Нарвского шоссе, также 80-метровый участок улицы Весивярава и 200-метровый отрезок Нарвского шоссе по направлению в центр города. В ходе работ обновятся техносети и уличное освещение, будет построен трубопровод ливневой канализации. Договорной срок сдачи работ — 15 октября.