Ремонт переезда в Кехра повлияет на расписания отдельных поездов

Изменения коснутся только поздних вечерних рейсов — трех на линии Таллинн-Аэгвийду, а также по одному на линиях между Таллинном и Раквере, Тарту и Нарвой. При этом времена отправления вечерних рейсов из Тарту и Нарвы будут обычными — поезда прибудут немного позже только на станции Юлемисте и Китсекюла, а также на Балтийский вокзал.

Более точную информацию об изменениях в расписаниях можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.

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