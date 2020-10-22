Ремонт переезда в Кехра повлияет на расписания отдельных поездов

В связи с ремонтом железнодорожного переезда в Кехра, 29 октября и 2 ноября будут изменены расписания трех поздних вечерних рейсов на линии Таллинн-Аэгвийду. Немного изменится и время отправления рейса Таллинн-Раквере.
Изменения коснутся только поздних вечерних рейсов — трех на линии Таллинн-Аэгвийду, а также по одному на линиях между Таллинном и Раквере, Тарту и Нарвой. При этом времена отправления вечерних рейсов из Тарту и Нарвы будут обычными — поезда прибудут немного позже только на станции Юлемисте и Китсекюла, а также на Балтийский вокзал.
Более точную информацию об изменениях в расписаниях можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.
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