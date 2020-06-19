Ремонт на станции Палдиски вызовет изменения в расписании движения поездов вплоть до августа

”Эстонская железная дорога начнет ремонтные работы на станции Палдиски, вследствие чего в течение нескольких недель на станции будет прекращено движение поездов. Направляющиеся в Палдиски пассажиры с 25 июня будут должны воспользоваться автобусом на участке Валингу-Палдиски. На некоторых рейсах следует обратить внимание на то, что в Палдиски будут следовать два автобуса, один из которых проследует со всеми остановками, а другой довезет до Палдиски, сделав лишь одну остановку в Кейла. Таким образом, мы обеспечим жителям Палдиски сокращенное время поездки. Чтобы не ошибиться в выборе автобуса, следует обращать внимание на таблички с указанием маршрута на автобусах”, — сказал Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron.

”В Клоогаранда также можно будет доехать в определенные часы на автобусе, следующем в Палдиски, для чего в Валингу будет необходимо пересесть на автобус, следующий со всеми остановками. Поезда, следующие в Турба, по-прежнему будут заменяться автобусами только на участке между Валингу и Кейла, что означает, что следующие в Турба пассажиры смогут продолжить свою поездку на поезде из Кейла, — точно так же, как и сейчас”.

Остановки подменных автобусов обозначаются табличками, окрашенными в цвета Elron; местонахождение остановок и изменения в расписании движения опубликованы на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ. Кроме того, информацию о движении поездов можно узнать по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

Обращаем внимание на то, что в подменных автобусах запрещено провозить велосипеды.

Для проезда по участку, обслуживаемому автобусами, просим пассажиров с особыми потребностями в плане передвижения связаться с нами по адресу abi@elron.ee или по телефону 616 0245.

Ремонтные работы на станции Палдиски продолжатся до 12 июля, на участке Кейла-Валингу — до 31 июля. Обычный график движения поездов в западном направлении будет восстановлен в августе.