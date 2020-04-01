Ремонт коллектора на бульваре Кадака продвигается быстрее запланированного

По словам руководителя проекта предприятия Tallinna Vesi Марти Ваксманна, реконструкция трубопровода закрытым способом продвигается быстрее, чем планировалось.

”На отрезке между улицами Тяхеторни и Трумми работы завершены. Участки возле колодцев заасфальтированы, движение открыто. Между улицами Трумми и Мяэпеалзе работы еще продолжаются. Проводится реконструкция колодцев на улице Тихнику”, — сказал Ваксманн.

Кроме этого, Ваксманн отметил, что пешеходный мост через временный напорный трубопровод сделали более удобным для использования.

”Параллельно с реконструкцией колодцев мы можем приступить к демонтажу временного напорного трубопровода и насосной станции, и сдать в работу отремонтированный участок трубопровода”, — добавил Ваксманн.

Заместитель руководителя Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа отметил, что быстрому ходу работ способствовала низкая интенсивность дорожного движения.

”Благодаря тому, что на дорогах меньше автомобилей, предприятие Tallinna Vesi смогло организовать работы на более длинном участке, нежели планировалось. В связи с этим работа шла быстрее и, исходя имеющейся информации, работы будут завершены уже на следующей неделе. После этого предприятие демонтирует временный напорный трубопровод. На это может пойти еще около полутора недель”, — сказал Рюйтельмаа.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.