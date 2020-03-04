Ремонт фасадов Таллиннской Тынисмяэской реальной школы за 950 000 евро завершен

В Таллиннской Тынисмяэской реальной школе (Пярнуское шоссе, 50) завершился ремонт фасадов, но ремонт здания продолжится – его планируется завершить до конца этого года. Запланированы ремонт крыши и вентиляционной системы.
В ходе работ были отремонтированы западный, восточный и южный фасады здания, а также карнизы. В здании установлены новые энергосберегающие окна, отремонтирован главный вход в школу.
Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что ремонт еще не завершен, но уже достиг финального этапа. «В этом году будет отремонтирована крыша здания и решены проблемы вентиляционной системы. Таллиннская Тынисмяэская реальная школа – старейшая русская школа Эстонии, поэтому особенно радует, что приводится в порядок здание учебного заведения, имеющего историчекое значение, - сказал Белобровцев. – Школа демонстрирует хорошие результаты учебной работы, надеюсь, что улучшенные условия обучения также окажут положительное влияние на работу коллектива».
Старейшина района КесклиннВладимир Свет также отметил важное место этой школы в образовательной картине страны. «Таллиннская Тынисмяэская реальная школа – одна из старейших школ Таллинна, недавно мы все вместе отметили ее 230-летие. Радует, что школа получила к празднику достойный подарок в виде нового фасада. Однако еще важнее то, что впереди внутренний ремонт здания, который поможет сделать учебную среду более удобной и приятной», - сказал Свет.
Проект реновации фасада здания школы составило архитектурное бюро OÜ Sammas Arhitektuuribüroo, строительные работы осуществлены Aruna Ehituse OÜ. Стоимость проекта составила 950 000 евро.
Таллиннская Тынисмяэская реальная школа является преемницей первой русской народной школы Эстляндии и Лифляндии, открытой на основании школьного закона 1789 года. В школе в этом учебном году учится 846 учеников.
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