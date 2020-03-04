Ремонт фасадов Таллиннской Тынисмяэской реальной школы за 950 000 евро завершен

В ходе работ были отремонтированы западный, восточный и южный фасады здания, а также карнизы. В здании установлены новые энергосберегающие окна, отремонтирован главный вход в школу.

Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что ремонт еще не завершен, но уже достиг финального этапа. «В этом году будет отремонтирована крыша здания и решены проблемы вентиляционной системы. Таллиннская Тынисмяэская реальная школа – старейшая русская школа Эстонии, поэтому особенно радует, что приводится в порядок здание учебного заведения, имеющего историчекое значение, - сказал Белобровцев. – Школа демонстрирует хорошие результаты учебной работы, надеюсь, что улучшенные условия обучения также окажут положительное влияние на работу коллектива».