Ремонт эстонского посольства в Вашингтоне обойдется в 8 миллионов

На работы по реновации выделено 8 миллионов евро.

Основная причина, по которой потребовалось проводить ремонт - здоровье сотрудников. В 2016 году здание поразил плесневой грибок, пришлось в срочном порядке устанавливать очистители воздуха.

В доме также есть проблемы с несущими конструкциями и техносистемами.