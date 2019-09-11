11.09.2019, 21:53

Ремонт эстонского посольства в Вашингтоне обойдется в 8 миллионов


rus.delfi.ee
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Ремонт эстонского посольства в Вашингтоне обойдется в 8 миллионов
Välisministeerium

МИД Эстонии надеется начать ремонт в посольстве ЭР в США еще в этом году. Внешнеполитическое ведомство ждет в настоящий момент заключение экспертизы строительного проекта, после чего можно будет начинать работы.

На работы по реновации выделено 8 миллионов евро.

Основная причина, по которой потребовалось проводить ремонт - здоровье сотрудников. В 2016 году здание поразил плесневой грибок, пришлось в срочном порядке устанавливать очистители воздуха.

В доме также есть проблемы с несущими конструкциями и техносистемами.

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