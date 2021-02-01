Ректором Таллиннского университета выбрали Тыну Вийка
В понедельник, 1 февраля, новым ректором Таллиннского университета (ТЛУ) был выбран Тыну Вийк, пишет rus.err.ee.
В понедельник, 1 февраля, новым ректором Таллиннского университета (ТЛУ) был выбран Тыну Вийк, пишет rus.err.ee.
В борьбе за пост нового руководителя вуза он опередил Катрин Ниглас, сообщила присутствовавшая на оглашении результатов голосования коллегии выборщиков корреспондент "Актуальной камеры" Наталия Демидова.
Ниглас получила 36 голосов, Вийк — 57. В должность ректора Тыну Вийк вступит в середине мая, его полномочия продлятся до 14 мая 2026 года.
Оба претендента на пост ректора вуза являются действующими сотрудниками Таллиннского университета: Ниглас — второй проректор по научной работе, а Вийк пять лет возглавлял Институт гуманитарных наук и в настоящее время является профессором философии.
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