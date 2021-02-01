Ректором Таллиннского университета выбрали Тыну Вийка

В борьбе за пост нового руководителя вуза он опередил Катрин Ниглас, сообщила присутствовавшая на оглашении результатов голосования коллегии выборщиков корреспондент "Актуальной камеры" Наталия Демидова.

Ниглас получила 36 голосов, Вийк — 57. В должность ректора Тыну Вийк вступит в середине мая, его полномочия продлятся до 14 мая 2026 года.

Оба претендента на пост ректора вуза являются действующими сотрудниками Таллиннского университета: Ниглас — второй проректор по научной работе, а Вийк пять лет возглавлял Институт гуманитарных наук и в настоящее время является профессором философии.