Ректора ТТУ Аавиксоо обвиняют во лжи на тему скандала с европейскими грантами. Сам он все отрицает

Как сказал Аавиксоо, он не знал точно, о каком проекте идет речь. Но по словам докторанта Кигана Макбрайда (информатора), он показал в марте 2019 года нужные файлы и документы.

Также стало известно, что Аавиксоо не хотел разобраться в ситуации и затягивал с необходимым действиями по предотвращению махинаций.

Вчера издание Postimees сообщило о том, что университет выплачивал деньги европейских грантов ученым, которые не работали в определенных проектах, средства на реализацию которых шли из ЕС.