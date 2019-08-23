23.08.2019, 12:39

Ректора ТТУ Аавиксоо обвиняют во лжи на тему скандала с европейскими грантами. Сам он все отрицает

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rus.delfi.ee
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TTÜ pressikonverents
TTÜ pressikonverentsFoto: Priit Simson

Вчера стало известно, что TalTech (Таллиннский технический университет) обманным путем получают от Европейской комиссии деньги. Университет, после обвинений, собрал пресс-конференцию, но заявления ректора Яака Аавиксоо не соответствуют действительности.

Как сказал Аавиксоо, он не знал точно, о каком проекте идет речь. Но по словам докторанта Кигана Макбрайда (информатора), он показал в марте 2019 года нужные файлы и документы.

Также стало известно, что Аавиксоо не хотел разобраться в ситуации и затягивал с необходимым действиями по предотвращению махинаций.

Вчера издание Postimees сообщило о том, что университет выплачивал деньги европейских грантов ученым, которые не работали в определенных проектах, средства на реализацию которых шли из ЕС.

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