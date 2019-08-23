Ректора ТТУ Аавиксоо обвиняют во лжи на тему скандала с европейскими грантами. Сам он все отрицает(7)
Вчера стало известно, что TalTech (Таллиннский технический университет) обманным путем получают от Европейской комиссии деньги. Университет, после обвинений, собрал пресс-конференцию, но заявления ректора Яака Аавиксоо не соответствуют действительности.
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