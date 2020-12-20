Ректор ТУ: государственного финансирования для обеспечения бесплатного высшего образования не хватает
Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер считает, что нужно часть учебных программ сделать платными, поскольку государственного финансирования на обеспечение бесплатного высшего образования для всех не хватает, пишет rus.err.
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