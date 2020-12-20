Ректор ТУ: государственного финансирования для обеспечения бесплатного высшего образования не хватает

Тоомас Ассер сказал ERR, что созданная несколько лет назад система так своих целей и не достигла, госфинансирования вузам не хватает. По словам Ассера, не хватает примерно 75-80 млн евро в год.

"Можно ли найти недостающие деньги на государственном уровне? Не верю, что сейчас кто-то готов сделать этот шаг", — отметил ректор.

Ассер пояснил, что привлечение частного финансирования — единственный метод, который сможет гарантировать хорошее качество высшего образования.

Ассер сказал, что полностью возвращаться к платному высшему образованию не планируется.