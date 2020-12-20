20.12.2020, 13:37

Ректор ТУ: государственного финансирования для обеспечения бесплатного высшего образования не хватает

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Ректор ТУ: государственного финансирования для обеспечения бесплатного высшего образования не хватает
Foto: Anni Õnneleid

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер считает, что нужно часть учебных программ сделать платными, поскольку государственного финансирования на обеспечение бесплатного высшего образования для всех не хватает, пишет rus.err.

Тоомас Ассер сказал ERR, что созданная несколько лет назад система так своих целей и не достигла, госфинансирования вузам не хватает. По словам Ассера, не хватает примерно 75-80 млн евро в год.

"Можно ли найти недостающие деньги на государственном уровне? Не верю, что сейчас кто-то готов сделать этот шаг", — отметил ректор.

Ассер пояснил, что привлечение частного финансирования — единственный метод, который сможет гарантировать хорошее качество высшего образования.

Ассер сказал, что полностью возвращаться к платному высшему образованию не планируется.

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