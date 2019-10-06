Ректор ТУ: бездействие министра препятствует научной работе и вредит имиджу Эстонии

Ректор напоминает, что 15 марта этого года вошла в силу новая редакция Закона об исследованиях генома человека, по которой обязанность сформировать комитет по этике исследованиий перешла от университета к министру.
"Министр социальных дел уже полгода не выполняет вытекающую из закона обязанность, в результате чего создалась ситуация, когда в эстонском государстве нет комитета по этике, в чьей компетенции было бы давать оценку проектам ТУ по исследованиям генного фонда Эстонии. Министр не сформировал комитет несмотря на то, что ТУ неоднократно напоминал министерству об этой обязанности и объяснял, что отсутствие комитета парализует деятельность генного фонда".
Ректор отмечает, что развитие генного фонда было названо одним из приоритетов эстонского государства, была проделана большая работа по поиску инвесторов.
"Препятствия для участия в научных проектах могут существенно повредить международную конкурентоспособность генного фонда. Отсутствие комитета прямо препятствует научной работе генного фонда и других занимающихся генными исследованиями учреждений, а также сотрудничеству в международных проектах. Это может повредить престижу Эстонии в непредсказуемой степени".
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