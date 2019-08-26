Ректор ТТУ Яак Аавиксоо в любом случае намерен обратиться в прокуратуру

- Вы сказали Delfi, что аудит сделали тогда, когда проект был закрыт, но в действительности тот проект, где участвовал Макбрайд (источник информации о нарушениях - ред), еще не завершен. У вас была неверная информация или вы сами обманули?

- Я не давал вам интервью, вы ввели общественность в заблуждение. Это был ответ со стороны университета, это не были мои слова, и я надеюсь, что вы эту ошибку исправите. Мне нечего добавить к тому, что я сейчас сказал. Я думаю, мы дадим всем каналам интервью не позднее 2 сентября.

Действительно, Delfi передал Аавиксоо вопросы, на которые вместо ректора ответил университет. Одним из вопросов был следующий: почему не был инициирован аудит по данному конкретному проекту сразу, если у ректора была соответствующая информация. Из университета ответили, что к моменту аудита проект был уже завершен.

- Вы сказали, что обратитесь в суд. Против журналистов?

- Думаю, что в суд нужно обращаться скорее с теми обстоятельствами, в которых нас упрекают. Если речь идет о преступлении, то мы об этом сделаем сообщение. С журналистами у нас яблока раздора нет. Журналистика делает свою работу, а университет - свою, и когда, наконец, пыль осядет, тогда ситуация прояснится".

"После сегодняшнего обсуждения в ректорате я пришел к выводу, что мы должны обратиться в прокуратуру даже в том случае, когда у нас будут отсутствовать конкретные основания для сообщения о преступлении. Мы должны обратиться за сотрудничеством для того, чтобы восстановить доверие к университетским процедурам", - добавил Аавиксоо.